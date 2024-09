POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Mann ohne Führerschein

Augsburg (ots) - Hochzoll - Am Freitag (06.09.2024) belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 46-jährige Frau in der Oberländer Straße. Gegen 18.45 Uhr entblößte sich der Unbekannte in Sichtweite der Frau und führte an sich selbst sexuelle Handlungen durch. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit seinem Fahrrad. Er kann wie folgt beschrieben werden: - Ca. 30-40 Jahre alt, normale Statur, glatte, kurze, ...

mehr