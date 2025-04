Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Versuchter Einbruch in Apotheke

In der Zeit von Samstag, den 29.03.2025, bis Montag, den 31.03.2025, versuchten unbekannte Täter die Tür zu einer Apotheke in der Kirchstraße in Friesoythe gewaltsam zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Versuch fehl. Die Tür wurde stark beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Saterland / Ramsloh - Heckenbrand

Am Dienstag, den 01.04.2025, geriet gegen 14:15 Uhr bei Gartenarbeiten eine Hecke im Uferweg in Ramsloh in Brand. Das Feuer erstreckte sich auf ca. 20 Meter Hecke. Anwohner konnten den Brand eigenständig eindämmen, die Freiwillige Feuerwehr Ramsloh verrichtete im Anschluss mit 20 Feuerkräften Nachlöscharbeiten.

Saterland / Ramsloh - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstag, den 01.04.2025, befuhr ein 29-jähriger PKW-Führer aus dem Saterland die Hauptstraße in Fahrtrichtung Scharrel. Als dieser in den Mühlendamm abbiegen wollte, übersah er einen entgegen kommenden PKW einer 73-jährigen Frau aus dem Saterland. Infolge des Zusammenstoßes wurde der PKW der Frau in einen weiteren PKW eines 41-jährigen Friesoythers geschoben. Der 29-jährige Mann und die 73-jährige Frau aus dem Saterland wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell