Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Scheiben mehrerer Geschäfte beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Dienstag, den 01.04.2025 (23:00 Uhr) bis Mittwoch, den 02.04.2025 (07:30 Uhr) zunächst die äußere Scheibe einer Doppelglastür eines Geschäftes an der Osterstraße. Die Scheibe wurde gänzlich zerstört. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aber nicht ins Geschäft eingedrungen. Überdies wurde eine weitere Fensterscheibe einer Eingangstür eines Geschäftes an der Osterstraße beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 200,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Molbergen - PKW-Brand

Am Mittwoch, den 02.04.2025, wurde gegen 21:30 Uhr der Brand eines PKWs in der Straße Dorgdamm in Molbergen / Ermke gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen stellte ein 23-jähriger PKW-Führer aus Friesoythe während der Fahrt Probleme an seinem Fahrzeug fest und stellte es vorsichtshalber ab. Beim Öffnen der Motorhaube drang bereits dichter Rauch aus dem Motorraum. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Molbergen, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, stand der Motorraum bereits in Vollbrand. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann von einem technischen Defekt ausgegangen werden.

Löningen - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, den 02.04.2025, wurde eine 24-jährige PKW-Führerin gegen 19:40 Uhr auf der Bremer Straße in Löningen kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel / THC. Insofern wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell