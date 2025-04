Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Versuchter Einbruch in Apotheke In der Zeit von Samstag, den 29.03.2025, bis Montag, den 31.03.2025, versuchten unbekannte Täter die Tür zu einer Apotheke in der Kirchstraße in Friesoythe gewaltsam zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Versuch fehl. Die Tür wurde stark beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491/93390 entgegen. ...

