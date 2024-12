Polizei Braunschweig

POL-BS: "Heinrich" angezündet

Braunschweig (ots)

Ebertallee, 30.11.2024, 21:45h

Unbekannter beschädigt Blitzer-Anhänger

Am späten Samstagabend meldete ein Autofahrer auf der Ebertallee in Höhe des Prinzenparks, dass aus dem dort abgestellten Blitzer-Anhänger mit dem Spitznamen "Heinrich" Funken und Qualm zu sehen sind. Vor Ort eintreffende Polizeibeamte konnten den Brand zunächst mit eigenen Mitteln löschen. Die Feuerwehr unterstütze anschließend mit Nachlöscharbeiten. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Blitzer-Anhänger in Brand gesetzt wurde. Die Ermittlungen dahingehend wurden aufgenommen.

Daher sucht die Polizei nun nach Zeugen, die am Samstagabend Beobachtungen gemacht oder die Tat mitbekommen haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516.

