LPI-G: Drogendealer festgenommen

Gera (ots) - Am 16.11. kam es kurz nach Mitternacht zu einem Raub in Gera-Lusan. Ein polizeibekannter 17- Jähriger schlug dabei einer, an der Bahnhaltestelle sitzenden, Frau unvermittelt ins Gesicht und entriss ihr anschließend ihr Handy. Auch sein Begleiter griff die Frau körperlich an, als diese um Hilfe rufen wollte. Einer der beiden Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizei, der Haupttäter konnte ...

