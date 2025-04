POL-CLP: Einzelmeldung

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++ Zukunftstag 2025 bei der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta +++

Am Donnerstag, den 03. April 2025, öffnete die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wieder ihre Türen für den Zukunftstag 2025.

87 Kinder und Jugendliche verschiedener Schulen aus der Region nahmen an dem Aktionstag teil, um Einblicke in den Beruf einer Polizistin bzw. eines Polizisten zu erlangen. Ausgerichtet wurde der Zukunftstag erneut bei den Dienststellen in Cloppenburg, Vechta, Friesoythe und Löningen.

Der Vormittag in den jeweiligen Polizeidienststellen bot abwechslungsreiche Einblicke in die tägliche Polizeiarbeit. So übten sich die Schülerinnen und Schüler in der Spurensuche und Spurensicherung. Außerdem konnte das polizeiliche Equipment in einem Streifenwagen, der Ablauf auf einer Wache und der Gewahrsamsbereich genauer unter die Lupe genommen werden.

Darüber hinaus durften die Teilnehmenden eine Körperschutzausstattung der Hundertschaften überstreifen und das Handlasermessgerät ausprobieren.

In einem kurzen theoretischen Anteil wurden der Aufbau und die Abläufe in einer Polizeidienststelle und die Rahmenbedingungen für eine spätere Bewerbung für das Polizeistudium erläutert. Das abschließende Highlight des Tages war eine Vorführung des Diensthundewesens, bei dem die Vierbeiner ihre Spürnase unter Beweis stellen konnten.

Die Schülerinnen und Schüler zeigten großes Interesse an den einzelnen Programmpunkten und stellten viele Fragen. Die positiven Rückmeldungen machten schnell deutlich: Für viele Teilnehmende ist der Polizeiberuf eine denkbare Option für die Zukunft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell