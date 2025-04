Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Brand einer Gartenhecke

Am Donnerstag, den 03.04.2025, wurde die Freiwillige Feuerwehr Friesoythe zu einem Brand in den Meisenweg gerufen. Bei Gartenarbeiten fing eine Hecke auf ca. 5 Meter Feuer, Gartenmöbel wurden ebenfalls mit in Leidenschaft gezogen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Friesoythe - PKW zerkratzt

In der Zeit von Mittwoch, den 02.04.2025 (15:00 Uhr) bis Donnerstag, den 03.04.2025 (07:15) zerkratzten unbekannte Täter einen PKW auf dem Hinterhof eines Wohnhauses in den Apfelgärten. Der Schaden wurde auf ca. 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04441/9430 entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Donnerstag, den 03.04.2025, kam es gegen 16:53 Uhr auf der Sedelsberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Friesoythe beabsichtigte die Sedelsberger Straße von einem Radweg kommend zu überqueren. Hierbei übersah sie eine 35-jährige PKW-Führerin aus dem Saterland. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die 19-jährige leicht verletzte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der E-Scooter über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Der Schaden wurde auf ca. 850,- EUR geschätzt.

Saterland / Strücklingen - Verkehrsunfall zwischen PKW und Leichtkraftrad

Am Donnerstag, den 03.04.2025, befuhr ein 33-jähriger PKW-Führer aus Barßel die Straße Stockweg und beabsichtigte nach links auf die Hauptstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen 63-jährigen Rollerfahrer aus dem Saterland, welcher die Hauptstraße in Richtung Wittensand befuhr. Bei dem Sturz verletzte sich der Rollerfahrer leicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 900,- EUR.

Barßel - Fenster einer Schule beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Dienstag, den 01.04.2025, bis Donnerstag, den 03.04.2025, mit einem scharfkantigen Gegenstand die Scheibe eines doppelverglasten Fensters an einer Schule in der Westmarkstraße. Der Schaden wurde auf ca. 250,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter 04499/922200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell