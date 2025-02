Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach - Sachbeschädigungen

Gengenbach (ots)

Ein 35-jähriger Randalierer rief Donnerstagnacht drei Streifenbesatzungen des Polizeireviers Offenburg auf den Plan. Nach ersten Ermittlungen soll der Mann gegen 3 Uhr in einem offenbar psychischen Ausnahmezustand den Vorraum einer Bank in der Hauptstraße verwüstet sowie einen Teil des Mobiliars auf die Straße verbracht zu haben. Als die Beamten den Störenfried an dessen Anschrift antrafen, randalierte er dort ebenfalls und wurde verbal aggressiv. Auf dem Weg zwischen Bankinstitut und Wohnanschrift soll der Mann weiter randaliert haben. Ob daraus resultierend weitere Geschädigte vorhanden sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Mann wurde an seiner Wohnanschrift in Gewahrsam genommen und in eine Fachklinik gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

/lu

