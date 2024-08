Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 16.08.2024 um 12:50 Uhr ereignete sich in der Speyerdorfer Straße Ecke Adolf-Kolping-Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem E-Scooterfahrer. Der Fahrradfahrer befuhr den Radweg der Adolf-Kolping-Str. in Fahrtrichtung Speyerdorfer Straße. Der Fahrer des E-Scooters befuhr den Radweg der Speyerdorfer Straße in Fahrtrichtung Adolf-Kolping-Straße. Im Kurvenbereich kollidierten die Verkehrsteilnehmer frontal, wobei der Fahrer des E-Scooters leicht verletzt wurde. Am E-Scooter entstand ein geringer Sachschaden.

