Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Kupferdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 02.04.2025 (17:00 Uhr), bis Donnerstag, 03.04.2025 (08:00 Uhr), drangen unbekannte Täter auf das Gelände eines Metallhandels an der Carl-Benz-Straße in Bakum ein. Dort entwendeten sie ca. eine Tonne Kupferkabel und flüchteten in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen, nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am Donnerstag, den 03.04.2025, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung gegen 17:05 Uhr einen 57-jährigen PKW-Führer auf dem Visbeker Damm. Bei der Kontrolle stellte sich ein Atemalkoholwert von 1,77 Promille heraus. Darüberhinaus konnte der Vechtaer keinen Führerschein vorweisen. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - PKW gegen Baum / Fahrer leicht verletzt

Am Donnerstag, den 03.04.2025, befuhr ein 26-jähriger PKW-Führer aus Vechta den Visbeker Damm in Fahrtrichtung Vechta. Nach einer Linkskurve kam er aus nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Im Anschluss wurde das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert, kam nach rechts von der Straße ab und in einem angrenzenden Graben zum Stillstand. Der Vechtaer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden.

Vechta - Pedelec-Fahrer fährt auf PKW auf

Am Donnerstag, den 03.04.2025, befuhr gegen 20:30 Uhr ein 16-jähriger Pedelec-Fahrer aus Vechta die Klemensstraße in Fahrtrichtung Ravensberger Straße. Im weiteren Verlauf stieß er mit einem haltenden PKW einer 22-jährigen Vechtaerin zusammen, indem er auffuhr. Infolge des Sturzes verletzte sich der Pedelec-Fahrer leicht. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 02.04.2025, zwischen 09:00 Uhr und 11:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW VW Polo auf einem Parkplatz am Adenauerring. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Lohne - Böller auf Schultoilette gezündet

Am Donnerstag, den 03.04.2025, wurde gegen 11:30 Uhr durch einen 18-jährigen Lohner auf einer Schultoilette einer Schule An der Kirchenziegelei eine Explosion herbeigeführt. Dafür verwendete er nach bisherigen Erkenntnissen einen noch nicht näher bestimmten Feuerwerkskörper. Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Detonation nicht im Nahbereich. Es entstand Sachschaden am Interieur der Sanitäranlage. Der Täter konnte durch Zeugen identifiziert werden, die Schulleitung erstattete umgehend Strafanzeige. Der Heranwachsende sieht sich zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Straftatbestand des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion konfrontiert. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Oldenburg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 03.04.2025, kam es auf einem Parkplatz an der Bahnhofstraße vor einem Bekleidungsgeschäft zwischen 11:00 Uhr und 12:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW Mercedes und entfernte sich im Anschluss unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492/960660 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell