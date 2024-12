Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Lkw nicht abgeschlossen

Angelockt von einem Geldbeutel fühlte sich wohl ein Dieb am Donnerstag in Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Zwischen 8 Uhr und 12 Uhr war ein 56-Jähriger mit seinem Lkw im Stadtgebiet unterwegs. Dabei fuhr er verschiedene Abladestellen an. Gegen 12 Uhr bemerkte der Fahrer das Fehlen seines Geldbeutels. Der befand sich in einem Rucksack auf dem Beifahrersitz. Der Lkw war während dieser Zeit wohl unverschlossen und zum Teils unbeaufsichtigt. Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und schnappte sich den Geldbeutel aus dem Lkw. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld, dem Ausweis und Führerschein auch eine Bankkarte. Der Täter flüchtete damit unerkannt. Die Polizei Bad Schussenried ermittelt nun.

Die Polizei warnt davor, Wertsachen in Autos zurückzulassen. Das lockt Diebe an und ein Auto ist kein Tresor. Schließen Sie Ihr Auto immer ab, auch wenn Sie sich nur kurzfristig davon entfernen. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter www.polizei-beratung.de

++++2414378

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell