Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kreis Göppingen - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei Mutmaßlicher Rauschgifthändler in Haft

Ulm (ots)

/ Ein 40-Jähriger aus dem Raum Göppingen steht im Verdacht in großem Stil mit Rauschgift gehandelt zu haben.

Vergangenen Samstag (7.12.24) nahm die Polizei in Göppingen einen 40-Jährigen fest. Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei hatten ergeben, dass der Mann mit Rauschgift gehandelt haben soll. Die Ermittler fanden zunächst am Samstag frühmorgens in einem geparkten Fahrzeug mehrere verkaufsfähig abgepackte Päckchen mit Drogen. Der 40-Jährige saß in seinem Fahrzeug und war wohl zuvor einem Zeugen aufgefallen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Donzdorf fanden die Ermittler größere Mengen an Rauschgift, darunter 157 Gramm Cannabis Produkte, rund 200 Gramm Kokain, etwa 36 Gramm Methamphetamin, über 60 Ecstasy Tabletten sowie rund 20.000 Euro vermeintliches Dealergeld. Die beschlagnahmten Drogen werden nun zu deren genauen Substanzbestimmung untersucht.

Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte einen Haftbefehl gegen den 40-Jährigen. Der wurde am vergangenen Sonntag dem Haftrichter am zuständigen Amtsgericht Ulm vorgeführt. Der Richter erließ den Haftbefehl. Der 40-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Kriminalpolizei Göppingen dauern an.

++++2379673

Michael Bischofberger, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel. 0731/189-1441

Bernd Kurz, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell