Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariats Vechta vom 04.04.2025 - 05.04.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 04.04.2025, ist es gegen 15:55 Uhr in der Marschstraße in Vechta zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Im Begegnungsverkehr ist ein ca. 50cmx10cm großes Holzstück von der Ladungsfläche eines silbern-roten Pritschenwagens geflogen und anschließend gegen einen entgegenkommenden PKW Smart geprallt. Es entstand am Smart Sachschaden. Laut Angabe der Geschädigten sei der Unfallverursacher zunächst angehalten, hätte jedoch anschließend die Fahrt fortgesetzt und sich somit unerlaubt vom Unfallort entfernt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta - 04441/9430 - in Verbindung zu setzen.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, den 04.04.2025, kam es in Visbek, Schneiderkruger Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Vechtaer befuhr mit seinem Pkw die Schneiderkruger Straße in Fahrtrichtung Schneiderkrug. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde er leicht verletzt und später mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand hoher Sachschaden.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 03.04.2025, 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr kam es in Vechta, Feldmannskamp, zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 28-jährige Vechtaerin parkte ihren Pkw Volvo ordnungsgemäß in einer Parklücke an der Gefängnismauer der JVA. Als sie zu ihrem am Abend Pkw zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite fest. Dies stammt augenscheinlich von einem ein- oder ausparkenden Fahrzeug. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441 / 943-0) in Verbindung zu setzen.

Damme-Ihlendorf - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, den 04.04.2025, gegen 16:20 Uhr, befährt die 39-jährige Fahrzeugführerin die L 853 i.R. Lembruch und muss aufgrund eines vorausfahrenden und abbiegenden Pkw bremsen. Dies übersieht die dahinterfahrende 29-jährige Fahrzeugführerin und fährt auf den vorausfahrenden Pkw auf. Es entsteht Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Eine Person wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfallflucht Am Freitag, den 04.04.2025, gegen 14:50 Uhr, überholt ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einer langgezogenen Rechtskurve mehrer Kfz. Dabei übersieht er einen entgegenkommenden Pkw eines 49 - Jährigen. Der Pkw, sowie ein weiterer dahinter befindlicher Pkw einer 22 - Jährigen setzen zur Gefahrenbremsung an. Dies übersieht ein dritter von hinter kommender Pkw mit einem 35 - Jährigen und fährt auf den zweiten Pkw auf. Dieser wird dadurch auf den ersten Pkw aufgeschoben. Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtet. Die 22 - jährige und der 35 - jährige Fahrzeugführer werden leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damm unter 05491/999360 entgegen.

Vechta - besonders schwerer Fall des Diebstahls Am Freitag, den 04.04.2025, gegen 21:55 Uhr, kam es beim Rewe Markt in Vechta zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus Lagerräumen von Zigarettenstangen. Durch die zwei unbekannten, männlichen Täter wurde die Tür eines Rollwagens aufgehebelt und Zigarettenstangen aus diesem entwendet. Anschließend flüchteten die Täter aus dem Markt Hinweise zu den Personen, sowie zum weiteren Fluchtverhalten außerhalb des Marktes (z.B. Angaben zum Fluchtfahrzeug) nimmt die Polizei Vechta (04441 / 943-0) entgegen.

Vechta - Vorfahrtsverletzung mit 5 leichtverletzten Personen Am 04.04.2025 kam es gg 17:10 Uhr zu einer Vorfahrtsverletzung auf der Bergstruper Straße in Vechta. Ein 34 - jähriger Mann aus Vechta befuhr mit seinem PKW Skoda, besetzt mit insgesamt 4 Personen die Straße an den Tangen und beabsichtigte, die Bergstruper Straße zu überqueren. Hierbei achtete er nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden 42 - jährigen Mannes aus Goldenstedt mit einem PKW VW Caddy. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Weiterhin wurden alle Insassen der Fahrzeuge leicht verletzt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind Am 04.04.2025 gegen 13:40 Uhr kommt es auf der Dinklager Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und einem 12- jährigen Fahrradfahrer. Der 12-Jährige querte am Kreisel zum Südring die Verkehrsinsel und weiterhin die Fahrbahn des bevorrechtigten PKW-Fahrers, welcher in Richtung Lohne in den Kreisverkehr einfahren wollte. Der PKW-Fahrer sah den Radfahrer nicht rechtzeitig, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Der 12-Jähre stürzte und verletzte sich leicht.

Bakum -Böschungsbrand- Am Fr., 04.04.2025, gg. 16.40 h kam es in Bakum/Elmelage, in der Straße Hasenberg in Höhe des dortigen Überfallbachs aus bislang unbekannten Gründen zu einem kleinen Böschungsbrand. Dieser konnte recht schnell von den Kameraden der Feuerwehr Bakum gelöscht werden, so dass es zu keiner größeren Ausdehnung kam. Hinweise bitte an die Polizei in Vechta -04441/9430-

