POL-HF: Diebstahl - Herforder entwendet Handyzubehör

Herford (ots)

(jd) Der Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes an der Straße Deichkamp beobachtete am Montag (17.3.), gegen 10.35 Uhr einen Mann, der mehrere Elektroartikel in seine Umhängetasche steckte. Der bis dahin Unbekannte nahm gezielt Ladegeräte und Ladekabel an sich und versuchte offenbar, die Preisschilder zu entfernen. Dann ging er durch den Kassenbereich in Richtung des Ausgangs, jedoch ohne die Waren zu bezahlen. Als der Mitarbeiter den Mann im Eingangsbereich ansprach, versuchte dieser, zu flüchten. Dies misslang jedoch und der Mitarbeiter konnte den Mann bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten festhalten. Bei dem Mann handelt es sich um einen 30-jährigen Herforder, der sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten muss. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen.

