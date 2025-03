Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Friedhofsgebäude - Unbekannte entwenden Bargeld und Tablet

Herford (ots)

(jd) Am Montagmorgen (17.3.) bemerkte eine Mitarbeiterin gegen 7.00 Uhr, dass Unbekannte im Verlauf des Wochenendes in ein Gebäude auf einem Friedhofgelände an der Straße Zum Ewigen Frieden eingedrungen sind. Der oder die unbekannten Täter gingen die mit Gittern versehenen Fenster des Kellers gewaltsam an, sodass sie sich Zutritt zum Gebäude verschaffen konnten. Dort öffneten sie mittels eines Werkzeugs gewaltsam eine Tür und gelangten dann in einen Büroraum. In diesem öffneten sie einen Tresor, aus dem sie Bargeld in dreistelliger Höhe sowie ein Tablet entwendeten. Insgesamt entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 13.00 Uhr und Montag, 7.00 Uhr. Zeugen, die in diesem Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

