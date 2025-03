Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Unbekannte entwendet Kleidung

Kirchlengern (ots)

(jd) Eine Kundin machte die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts gestern (17.3.) auf einen Diebstahl aufmerksam: Gegen 16.30 Uhr nahm die Unbekannte diverse Kleidungsstücke aus der Auslage vor dem Geschäft und entfernte sich über den Parkplatz an der Straße In der Mark. Die Mitarbeiterin ging daraufhin nach draußen und sah eine zweite Frau, die ebenfalls mehrere Kleidungsstücke an sich nahm und über den Parkplatz flüchtete. Beide Frauen stiegen in ein wartendes, schwarzes Auto, das von einem Mann gefahren wurde. Der schwarze Pkw fuhr in Richtung Häver davon. Die beiden unbekannten Frauen nahmen rund 30 Kleidungsstücke an sich. Eine der Frauen hat lange schwarze Haare, die zum Zopf gebunden waren und eine kräftige Figur. Sie trug zum Tatzeitpunkt einen dunklen Mantel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die im Bereich der Straße In der Mark etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

