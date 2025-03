Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mercedes stößt mit VW zusammen - Fahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Enger (ots)

(jd) Am Samstagabend (15.3.) bemerkten Zeugen einen Mercedes, der durch eine unsichere Fahrweise auffiel. Auf der Spenger Straße fuhr der bis dahin unbekannte in Richtung Spenge als er gegen 20.30 Uhr plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem am Straßenrand geparkten VW zusammenstieß. Die Zeugen verständigten die Polizei, da der Fahrer des Mercedes deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte. Ein vor Ort von den hinzugekommenen Polizeibeamten durchgeführter Atemalkoholtest fiel deutlich positiv aus. Der Fahrer, bei dem es sich um einen 37-jährigen Spenger handelt, wurde zur Entnahme einer Blutprobe zur Bünder Wache gebracht. Der 37-Jährige ist nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Der Sachschaden an dem Mercedes sowie an dem VW, der einem 25-jährigen Spenger gehört, liegt bei rund 16.000 Euro.

