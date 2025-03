Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch in Bürogebäude - Polizei sucht Zeugen

Enger (ots)

(jd) Im Verlauf des Wochenendes versuchten bisher unbekannte Täter in das Büro einer Hilfsorganisation an der Mathildenstraße einzubrechen. Der oder die Unbekannten gingen eine Tür mittels eines Werkzeugs gewaltsam an. Dadurch wurde die Tür massiv beschädigt, sodass insgesamt ein Schaden im vierstelligen Bereich entstand. Da die Tür dem Einbruchsversuch standhielt, gelang es den Tatverdächtigen nicht, in das Gebäude einzudringen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Donnerstagabend und Sonntag (16.3.), 10.00 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zeitraum im Bereich der Mathildenstraße etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter 05221/8880.

