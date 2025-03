Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Diebe entwenden Geldbörse aus einer Handtasche

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstagnachmittag (13.03.2025) suchte eine 77-jährige Herforderin gegen 15:00 Uhr eine an der Waltgeristraße in Herford gelegene Drogerie auf, um dort einzukaufen. Nachdem sie ihre Einkäufe an der Kasse bezahlt hatte, verließ sie das Geschäft und ging in Richtung Parkplatz. Nach kurzer Zeit bemerkte sie, dass ihre Handtasche geöffnet worden war und ihre Geldbörse fehlte. Wenig später stellte sich heraus, dass der oder die unbekannten Täter bereits unmittelbar nach dem Diebstahl Geld vom Konto der Geschädigten abgehoben hatten. Hierzu verwendeten sie die erbeutete EC-Karte an einem nahegelegenen Geldautomaten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise werden unter Tel. 05221 / 888-0 entgegengenommen.

