Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß zwischen Ford und Audi - Unfallbeteiligter flüchtet

Bünde (ots)

(jd) Gegen 9.15 Uhr ereignete sich am Dienstag (11.3.) ein Verkehrsunfall an der Lübbecker Straße. Eine 61-jährige Frau aus Kirchlengern fuhr mit ihrem Audi in Richtung Südlenger Straße. Auf Höhe der Einfahrt des Parkplatzes Elsestadion musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Unmittelbar hinter ihr befand sich ein Ford. Dessen Fahrer schaffte es nicht, sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen und es kam zum Auffahrunfall. Die 61-Jährige sowie der bis dahin unbekannte Ford-Fahrer fuhren daraufhin auf einen Parkplatz. Es kam jedoch nicht zum Austausch von Personalien. Stattdessen bot der Unbekannte eine Zahlung von 200 Euro zur Schadensregulierung an. Dies lehnte die Frau aus Kirchlengern ab und verständigte die Polizei. Daraufhin fuhr der etwa 185cm große Mann in unbekannte Richtung davon. Erste Ermittlungen durch die hinzugerufenen Polizeibeamten an der Halteranschrift in Kirchlengern verliefen negativ. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Herford dauern an. Der Schaden an dem Audi liegt bei rund 2.500 Euro.

