Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Falsche Kennzeichen - Bünder fährt mit nicht zugelassenem VW

Bünde (ots)

(jd) Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle kontrollierten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford gestern (12.3.), um 22.10 Uhr einen VW an der Lübbecker Straße. Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehören nicht zu dem Fahrzeug, sondern waren letztmalig auf einen Peugeot zugelassen. Der VW war bereits im vergangenen Jahr abgemeldet und seither nicht erneut zugelassen worden. Zudem stellten die Beamten bei dem Fahrer, bei dem es sich um einen 43-jährigen Bünder handelt, Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum fest. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde er daher zur Wache Bünde gebracht. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm untersagt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 43-Jährige vor Ort entlassen.

