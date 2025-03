Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Aufmerksame Zeugen verhindern Wohnungseinbruch - Täter flüchten

Löhne (ots)

(hd) Am Donnerstagabend (13.03.2025) versuchten zwei bislang unbekannte Täter gegen 22:50 Uhr in eine Wohnung an der Jahnstraße in Löhne einzudringen. Nachdem sie das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses betreten hatten, begaben sich die Täter zu einer im zweiten Obergeschoss befindlichen Wohnungseingangstür. Dort setzten sie ein Werkzeug an - offenbar in der Absicht, die Tür widerrechtlich zu öffnen. Hausbewohner wurden auf die verdächtigen Personen aufmerksam und sprachen diese an. Die beiden Einbrecher flüchteten daraufhin aus dem Haus und entfernten sich. Die Anwohner verständigten die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Die beiden Personen können durch die Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175 - 180 cm groß, dunkel gekleidet; beide trugen schwarze Kapuzenjacken. Die Kapuzen waren jeweils über den Kopf gezogen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges im Umfeld der Jahnstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

