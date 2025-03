Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: 30 Tage Haft durch Zahlung einer Geldstrafe abgewendet

Kehl (ots)

Am Dienstagmorgen (04.03.) wurde ein 42-jähriger französischer Staatsangehöriger von der Bundespolizei in Kehl festgenommen. Der Mann konnte sich nicht ausweisen, bei der Überprüfung seiner angegebenen Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt. Der 42-Jährige konnte die geforderte Geldstrafe bezahlen und so einen 30-tägigen Gefängnisaufenthalt abwenden.

