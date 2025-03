Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefälschter Ausweis und Betäubungsmittel bei unerlaubtem Grenzübertritt sichergestellt

Kehl (ots)

Ein kongolesischer Staatsangehöriger wurde gestern Abend (04.03.) von der Bundespolizei am Grenzübergang Europabrücke kontrolliert - dabei wurden eine totalgefälschte Identitätskarte und Haschisch aufgefunden. Der 27-Jährige war zuvor mit einem Fernreisebus von Frankreich nach Deutschland eingereist. Bei der Kontrolle wies er sich mit einem kongolesischen Reisepass aus, weitere Dokumente, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen würden, konnte er nicht vorlegen. Es bestand der Verdacht der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet. Bei der Durchsuchung seines Reisegepäcks wurden eine totalgefälschte portugiesische Identitätskarte sowie eine geringe Menge Haschisch aufgefunden. Im Rahmen der Befragung des 27-Jährigen wurde ein Asylgesuch festgestellt. Das gefälschte Dokument und das Haschisch wurden sichergestellt. Den 27-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz sowie der unerlaubten Einreise in das Bundesgebiet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er an eine Landeserstaufnahmestelle weitergeleitet.

