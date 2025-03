BPOLI-OG: 46-Jähriger stört Amtshandlung und greift Bundespolizisten an

Rastatt (ots) - Am Sonntagmorgen (02.03) soll es im Bahnhof in Rastatt zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Laut Angaben einer 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen soll ein 25-Jähriger sie in der Unterführung verfolgt und am Gesäß berührt haben. Am Bahnsteig soll der ukrainische Staatsangehörige die Frau dann in den Arm genommen, unsittlich an der ...

mehr