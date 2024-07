Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte gewaltsam in eine Schule in der Kaulbachstraße in Pforzheim eingedrungen und haben Diebesgut an sich genommen.

Nach bisherigem Kenntnisstand gelangte die Täterschaft zwischen Freitag, 12.07.2024 und Montag, 15.07.2024, 05:45 Uhr gewaltsam durch Aufhebeln einer Zugangstüre in das Innere der Schule. In der Schule durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume nach Diebesgut und öffneten gewaltsam eine weitere Tür. Im weiteren Verlauf gelang es den Einbrechern, unerkannt zu flüchten.

Der insgesamt entstandene Diebstahlsschaden dürfte sich auf einen Betrag im niedrigen dreistelligen Eurobereich belaufen. Der dabei entstandene Sachschaden ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

Der Polizeiposten Buckenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 beim Polizeirevier Pforzheim-Süd zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell