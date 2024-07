Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Kriminalpolizei ermittelt wegen Raub - Zeugen gesucht

Loßburg (ots)

Wegen des Verdachts des Raubes ermittelt das Kriminalkommissariat Freudenstadt nach einem Vorfall am Sonntagmittag in Loßburg.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge lief ein junger Mann gegen 13:50 Uhr die Straße "Am Wassergraben" entlang. Als er eine Sitzbank passierte, wurde er von zwei unbekannten Männern, welche sich zuvor an der Bank befanden, fußläufig überholt und angesprochen. Der erste Tatverdächtige sprach den jungen Mann auf seine Umhängetasche an und begann umgehend damit die Umhängetasche zu öffnen und in diese hineinzugreifen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Dabei gelang es den unbekannten Tätern aus der Umhängetasche einen Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Eurobereich zu entnehmen. Im Anschluss an die Tat flüchteten die beiden Täter in Richtung Schulstraße.

Der erste Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- zwischen 20 und 30 Jahre alt - normale Statur - zwischen 185 und 190 cm groß - dunkelhäutig - kurzes, gekräuseltes, schwarzes Haar - Jeans, graue Jacke, weiß/grüner Rucksack

Der zweite Täter wird wie folgt beschrieben:

- zwischen 20 und 30 Jahre alt - muskulöse, breit gebaute Statur - zwischen 185 und 190 cm groß - dunkelhäutig - schulterlange, dunkle "Dreadlocks" - Jeans, schwarze Sonnenbrille am Hinterkopf

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell