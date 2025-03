Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung

Rastatt (ots)

Am Sonntagmorgen (02.03) soll es im Bahnhof in Rastatt zu einer sexuellen Belästigung gekommen sein. Laut Angaben einer 27-jährigen deutschen Staatsangehörigen soll ein 25-Jähriger sie in der Unterführung verfolgt und am Gesäß berührt haben. Am Bahnsteig soll der ukrainische Staatsangehörige die Frau dann in den Arm genommen, unsittlich an der Brust berührt und dies trotz mehrmaliger Aufforderung nicht unterlassen haben. Eine durch die Frau alarmierte Polizeistreife konnte den alkoholisierten 25-Jährigen antreffen und dieser bestritt gegenüber den Beamten die Tatvorwürfe. Da er keine Reiseabsichten hatte, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Zusätzlich wird gegen ihn wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung ermittelt.

