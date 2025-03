Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Vollstreckung eines Haftbefehls wegen sexueller Belästigung

Kehl (ots)

Ein afghanischer Staatsangehöriger ist am Sonntagabend auf der Europabrücke in Kehl festgenommen worden. Der 25-Jährige war mit einem Fernbus von Straßburg nach Frankfurt unterwegs. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen sexueller Belästigung vorlag. Er konnte die Geldstrafe bezahlen und so eine 30-tägige Haftstrafe abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell