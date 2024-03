POL-WAF: Sassenberg. Zeugen und möglicher Unfallbeteiligter gesucht

Polizei Warendorf

Gesucht werden Zeugen und ein möglicher Unfallbeteiligter, die Angaben zu einem Verkehrsunfall machen können, der sich am Mittwoch, 27.3.2024 gegen 19.00 Uhr auf der Versmolder Straße in Sassenberg ereignet hat.

Eine 20-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Versmolder Straße in Richtung Versmold. In dem Pkw der Versmolderin befanden sich eine 14-jährige Versmolderin sowie eine 14-jährige und eine 15 jährige Sassenbergerin. Nach Angaben der Autofahrerin soll ein ihr unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug auf ihre Fahrbahn ausgeschert sein. Daraufhin sei die 20-Jährige mit ihrem Auto nach rechts ausgewichen und auf den Grünstreifen geraten. Die junge Frau verlor die Kontrolle über ihren Pkw, fuhr in den angrenzenden Graben und streifte einen Baum. Dann überschlug sich das Auto und blieb anschließend auf dem Dach liegen. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich alle Fahrzeuginsassen leicht. Rettungskräfte brachten die Fahrerin sowie ihre Beifahrerinnen in Krankenhäuser. Hinweise zu dem Verkehrsunfall nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 entgegen.

