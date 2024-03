Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 27.3.2024, 7.50 Uhr im Europakreisverkehr in Ahlen wurde ein Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt. Ein 64-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Auto aus der Straße Im Pattenmeicheln in den Kreisverkehr ein. Laut Zeugen erfasste er mit seinem Pkw vor der Zufahrt zur Dolberger Straße einen Rollerfahrer, der bereits den Kreisverkehr befuhr. Der 44-Jährige wurde auf die Motorhaube des Autos geschleudert, geriet dann unter den Pkw und wurde etliche Meter mitgeschleift. Hierbei zog sich der 44-jährige Ahlener lebensgefährliche Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Der Kreisverkehr war für die Dauer der Spurensicherung und Bergung der Fahrzeuge bis zum Mittag gesperrt. Das Auto und der Roller wurden sichergestellt. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1.300 Euro.

