Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Probefahrt endet im Feld

Föritztal (ots)

Freitagnacht führten Beamte der PI Sonneberg Standkontrollen in der Ortslage Heubisch durch. Gegen 02:00 Uhr missachtete ein bislang unbekannter PORSCHE-Fahrer die Aufforderung anzuhalten und entkam in Richtung Gefell. Wenig später stellten Bürger einen nicht unerheblich beschädigten PORSCHE ca. 20 m neben der L2662 in Fahrtrichtung Gefell fest und verständigten die Polizei. Der Fahrer verließ bereits die Unfallstelle. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Fahrer bei dem Offroad-Ausflug verletzte, kam die FFW mit Beleuchtung und einer Drohne zum Einsatz. Der Pkw wurde sichergestellt und abgeschleppt. Ermittlungen ergaben, dass der über 180 000 Euro teure PORSCHE über das Wochenende an einen 47-jährigen Kronacher zur Probefahrt herausgegeben wurde. Die Fahrereigenschaft sowie der Unfallhergang sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Höhe des Schadens am Fahrzeug ist nicht bezifferbar, wird sich aber nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich bewegen. Zeugen, welche u.a. Angaben zum Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der PI Sonneberg zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell