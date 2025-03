Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Für 74 Tage inhaftiert - Haftbefehl wegen Erschleichung von Leistungen vollstreckt

Kehl (ots)

Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurde am Dienstagnachmittag in einem grenzüberschreitenden Regionalzug aus Straßburg im Bahnhof Kehl ein rumänischer Staatsangehöriger kontrolliert. Der 45-Jährige wies sich mit einer gültigen rumänischen Identitätskarte aus. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde ein Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen festgestellt. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, verbüßt er nun eine Haftstrafe von 74 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt.

