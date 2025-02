Polizei Essen

POL-E: Dieb hebt Geld mit entwendeter EC-Karte ab -Fotofahndung

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Am 23. September vergangenen Jahres entwendeten Unbekannte die Tasche eines 78-Jährigen in einem Fast-Food-Restaurant an der Stoppenberger Straße. Im Anschluss hob ein Mann mit der EC-Karte des Seniors Bargeld an einem Automaten auf dem Willy-Brand-Platz ab. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen jetzt mit einem Bild der Überwachungskamera.

Das Bild können Sie unter folgendem Link einsehen: https://polizei.nrw/fahndung/160100

Das ermittelnde KK 34 fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen und/oder hat Hinweise auf seinen Aufenthaltsort? Hinweise werden von der Polizei Essen unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell