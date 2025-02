Polizei Essen

POL-E: Essen: Schuhdiebe verkaufen Beute bei Kleinanzeigen-Portal - 2. Folgemeldung - Weiteres Diebesgut sichergestellt - Ausstellung wird verlängert

Bild-Infos

Download

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd:

Nachdem zwei Essener ihre gestohlenen Schuhe in einem Online-Kleinanzeigen-Portal entdeckt hatten, verständigten sie die Polizei. In der Wohnung der Anbieterin (43, litauisch) in der Gladbecker Straße wurden 101 Paar Schuhe sichergestellt. Das Diebesgut wird aktuell in der Polizeiwache Altenessen ausgestellt.

Die Meldung vom 12. Februar finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/schuhdiebe-verkaufen-beute-bei-kleinanzeigen-portal-1-folgemeldung

Im Rahmen der Ermittlungen konnten am Dienstag (18. Februar) weitere 19 Paar Schuhe und drei Handtaschen sichergestellt werden. Die Ermittlungen zu weiteren Diebstählen und möglichen Mittätern der 43-Jährigen laufen.

Auch dieses Diebesgut wird auf der Polizeiwache Altenessen ausgestellt. Im Zuge dessen hat die Polizei beschlossen, die Ausstellung bis zum 28.02.2025 zu verlängern. Bürger können von Montag bis Freitag in der Zeit von 8:00 bis 14:00 Uhr ohne vorherige Anmeldung in die Johanniskirchstraße 96 kommen. /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell