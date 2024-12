Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen

Bremerhaven (ots)

Zu einem größeren Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag, 18. Dezember, gegen 16.50 Uhr an der Kreuzung Langener Landstraße/Cherbourger Straße in Bremerhaven. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 66-jähriger Autofahrer die Cherbourger Straße stadteinwärts. Im Bereich der Linksabbiegerspur zur Langener Landstraße fuhr er einem vor ihm stehenden Pkw auf und löste eine Kettenreaktion aus. Der angestoßene Pkw prallte auf den davorstehenden Wagen, welcher wiederum gegen einen Lastwagen geschoben wurde. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden, mehrere Fahrzeuginsassen wurden verletzt. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Zur medizinischen Versorgung der Verletzten wurde die Feuerwehr Bremerhaven hinzugezogen. Drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell