Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Beim Abbiegen nicht aufgepasst: Fußgängerin und Radfahrer bei Unfällen verletzt

Bremerhaven (ots)

Zwei verletzte Personen gab es am Dienstag, 17. Dezember, nach Abbiegeunfällen im Bremerhavener Stadtnorden.

Am Dienstagnachmittag wurde eine Fußgängerin in Bremerhaven-Lehe von einem Auto angefahren. Die 63-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr an der Kreuzung Langener Landstraße/Twischlehe. Eine 74-jährige Autofahrerin befuhr die Langener Landstraße in südlicher Richtung und bog dann nach rechts in die Straße Twischlehe ab. Dabei erfasste sie die 63-jährige Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Straße Twischlehe überquerte. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung übernahm die erste medizinische Versorgung der verletzten Frau. Wie es zu dem Unfall kam, ist Teil der laufenden Ermittlungen. Die Polizei fertigte eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die Autofahrerin.

Bereits am Dienstagvormittag hatte sich gegen 10.20 Uhr ein weiterer Abbiegeunfall im Ortsteil Eckernfeld ereignet. Hierbei befuhr ein 29-Jähriger mit einem Transporter die Cherbourger Straße stadteinwärts. Beim Rechtsabbiegen in die Wurster Straße erfasste er einen 54-jährigen Radfahrer, der die Cherbourger Straße in gleicher Richtung befuhr und die Wurster Straße überquerte. Der Radler verletzte sich hierbei. Er wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Transporterfahrer.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell