Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erfolgreiche Reanimation: Polizei und Feuerwehr arbeiten bei Rettung Hand in Hand

Bremerhaven (ots)

Hand in Hand agierten am heutigen Dienstagvormittag, 17. Dezember, am Elbinger Platz in Bremerhaven-Geestemünde wieder einmal die Kräfte von Polizei und Berufsfeuerwehr Bremerhaven. Eine Streifenwagenbesatzung, die sich wegen eines anderen Einsatzes in der Nähe befand, wurde gegen 9.35 Uhr von einem Zeugen zu einem Linienbus gerufen. Hier solle sich eine Person in einer hilflosen Lage befinden. Als die Polizisten den Bus erreichten, fanden sie im hinteren Bereich des Fahrzeugs einen Mann vor, der keine Vitalzeichen aufwies. Sofort alarmierten die Polizeibeamten über Funk die Rettungskräfte der Feuerwehr hinzu und begannen mit Reanimationsmaßnahmen. Hierbei setzten sie auch einen automatisierten externen Defibrillator ein, der zur Ausrüstung ihres Streifenwagens gehörte. Nur wenig später trafen Notärztin und Notfallsanitäter sowie weitere Kräfte der Feuerwehr ein und übernahmen die weiteren Rettungsmaßnahmen. Um eine störungsfreie Arbeit der Einsatzkräfte zu gewährleisten und die Persönlichkeitsrechte der erkrankten Person zu schützen, stellten weitere Polizeibeamte Sichtschutzwände auf. Der Patient wurde nach der medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell