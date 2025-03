Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Skoda prallt in Waldstück - Zwei Personen bei Unfall verletzt

Hiddenhausen (ots)

(jd) Gegen 13.25 Uhr ereignete sich am Samstag (15.3.) an der Teichstraße ein Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Hiddenhauser fuhr mit seinem Skoda in Richtung der Straße Am Schweigsiek. Im Einmündungsbereich verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Auto und fuhr nahezu ungebremst auf ein Waldstück zu. Das Auto kam erst in Hanglage in dem Waldstück auf der Seite liegend zum Stillstand. Durch hinzugerufene Rettungskräfte wurden der Fahrer und seine 77-jährige Beifahrerin mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, da beide bei dem Unfall verletzt wurden. Durch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hiddenhausen wurde das Fahrzeug während der Unfallaufnahme gesichert. Der Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro.

