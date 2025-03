POL-HF: Körperverletzung - Unbekannte gehen Herforder an

Hiddenhausen (ots) - (jd) Gegen 13.25 Uhr ereignete sich am Samstag (15.3.) an der Teichstraße ein Verkehrsunfall. Ein 82-jähriger Hiddenhauser fuhr mit seinem Skoda in Richtung der Straße Am Schweigsiek. Im Einmündungsbereich verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Auto und fuhr nahezu ungebremst auf ein Waldstück zu. Das Auto kam erst in Hanglage in ...

