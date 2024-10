POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 23.10.2024: Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Peine

Peine (ots) - Nachdem ein 32-Jähriger am gestrigen Tag, wie berichtet, vier Personen mit einem Messer schwer verletzt hat, ist er am heutigen Mittag einem Haftrichter am Amtsgericht Braunschweig vorgeführt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig ist der Tatverdächtige in der Folge in Haft genommen ...

