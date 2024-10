Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 20.10.2024: Tatverdächtiger nach Messerangriff in Untersuchungshaft

Peine (ots)

Nachdem ein 32-Jähriger am gestrigen Tag, wie berichtet, vier Personen mit einem Messer schwer verletzt hat, ist er am heutigen Mittag einem Haftrichter am Amtsgericht Braunschweig vorgeführt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig ist der Tatverdächtige in der Folge in Haft genommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden.

Die vier Opfer der Tat sind weiterhin in ärztlicher Behandlung, Lebensgefahr bestand nicht.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen weiter.

Weitergehende Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Braunschweig zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell