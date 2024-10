POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt vom 20.10.2024

Peine (ots) - Am Nachmittag sind in der Ortschaft Vallstedt vier Personen von einem 32-jährigen Mann mit einem Messer verletzt worden. Die Opfer, eine Frau und drei Männer, sind in umliegende Krankenhäuser transportiert worden. Der Täter ist noch vor Ort von Polizeikräften festgenommen worden. Am Tatort wurde ...

