Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Alvingheide/Schwerer Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Zwei verletzte Personen brachten Rettungswagen nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (26.03.) in umliegende Krankenhäuser. Gegen 7.50 Uhr befuhr ein 37-jähriger Bochumer mit seinem Transporter die K31 aus Bösensell kommend in Richtung Roxel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er an der Unfallstelle nach links von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er zunächst einen Baum und prallte anschließend frontal gegen einen weiteren Baum. Dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer aus Herne mussten vom Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit werden. Rettungswagen brachten sie anschließend in Krankenhäuser. Für die Unfallaufnahme war die K31 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ausgelaufene Betriebsstoffe wurden vor Ort abgestreut.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell