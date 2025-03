Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerpunktkontrollen der Polizei - Umfangreiche Geschwindigkeitsmessungen in Vlotho

Vlotho (ots)

(hd) Am Samstag (15.03.2025) führte die Polizei in Vlotho im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle umfangreiche Geschwindigkeitsmessungen durch. Insgesamt wurden 1883 Fahrzeuge überprüft. 145 Fahrzeugführer waren zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war ein 21-jähriger Herforder, der mit seinem VW Passat innerhalb der geschlossenen Ortschaft 132 km/h fuhr. Eine 23-jährige BMW-Fahrerin aus Vlotho erreichte eine ähnliche Geschwindigkeit. Bei erlaubten 50 km/h war sie mit gemessenen 108 km/h unterwegs. Die genannten Fahrzeugführer müssen nun mit erheblichen Bußgeldern, Punkten in Flensburg und mehrmonatigen Fahrverboten rechnen. Der am 17.03.2025 vorgestellte Verkehrssicherheitsbericht zeigt, dass Fehler bei der Vorfahrtsgewährung, Unachtsamkeit beim Abbiegen, der Konsum von Alkohol und unangepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursachen im Kreis Herford sind. Die Kreispolizeibehörde Herford wird daher auch künftig unangekündigte Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen durchführen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell