POL-PPRP: Kommunalpolitiker angegriffen

Ludwigshafen (ots) - Am späten Dienstagabend (14.05.2024), gegen 23:00 Uhr, meldete ein Zeuge eine Rauchentwicklung aus einer Kleingartenanlage in der Speyerer Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand eines Gartenhauses feststellen und löschen. Nach ersten Ermittlungen könnte ein technischer Defekt in dem Gartenhaus brandursächlich gewesen sein. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bastian ...

