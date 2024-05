Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsbehinderungen am Wochenende

Neustadt a.d. Weinstraße (ots)

Für das kommende Pfingstwochenende (18. - 20.05.2024) wurden mehrere Versammlungen in Neustadt angemeldet, bei denen insgesamt mehrere tausend Versammlungsteilnehmende erwartet werden. Aus diesem Grund kommt es an diesen Tagen zu größeren Polizeieinsätzen, da u.a. Aufzüge zum Hambacher Schloss angemeldet sind.

VERKEHRSBEEINTRÄCHTIGUNGEN MÖGLICH

Im Stadtgebiet, insbesondere im Bereich Hambach, kann es durch die Versammlungen zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Die Parkplätze Festwiese, Dammstraße und die Parkplätze am Hambacher Schloss sind am 18. und 19. Mai 2024 zeitweise gesperrt und daher nur eingeschränkt nutzbar.

Verkehrsbeeinträchtigungen sind insbesondere im Bereich der Aufzugsstrecken zu erwarten (siehe Veröffentlichung der Stadt Neustadt unter https://s.rlp.de/25V9F). Hier werden an beiden Tagen bereits am Morgen bis zum Ende der Versammlung Straßen abgesperrt. Wir bitten Verkehrsteilnehmende daher, den Bereich zu umfahren oder das Auto nach Möglichkeit stehen zu lassen. Wir werden mit ausreichend Polizeikräften vor Ort sein, um die Verkehrsbeeinträchtigung auf ein Minimum zu reduzieren.

Versammlungsteilnehmende bitten wir, wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen und sich stets an die geltenden Auflagen zu halten.

Aktuelle Informationen zu Verkehrsbeeinträchtigungen und weitere wichtige Meldungen veröffentlichen wir an den Versammlungstagen auf dem Presseportal https://s.rlp.de/5vx und auf unserem X-Kanal https://twitter.com/PP_Rheinpfalz sowie unserem WhatsApp Kanal "Polizei Rheinpfalz" unter https://s.rlp.de/bgkTn.

HINWEISE FÜR VERSAMMLUNGSTEILNEHMENDE

Die Versammlungsfreiheit steht grundgesetzlich unter einem besonderen Schutz. Es gelten im Versammlungsrecht jedoch auch besondere Regeln und Grenzen. Hierzu zählen u.a. das Vermummungsverbot oder das Verbot des Führens von Waffen und gefährlichen Gegenständen. Wir bitten alle Versammlungsteilnehmenden sich im Vorfeld über die gültigen Regelungen zu informieren. Eine Orientierungshilfe über die Besonderheiten des Versammlungsrechts für alle Bürgerinnen und Bürger finden Sie außerdem auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/E7ghd.

MEDIENANLAUFSTELLE

Als Ansprechpartner für Medienschaffende, die bei den Versammlungen vor Ort sein wollen, ist ein Vertreter der Pressestelle an beiden Einsatztagen vor Ort und steht für O-Töne und zur Beantwortung von Presseanfragen zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Pressestelle unter der Nummer 0621 963-1500 oder per Mail pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de erreichbar.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell