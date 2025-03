Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer bei Sturz verletzt - Jugendliche entfernen sich vom Unfallort

Herford (ots)

(jd) Am Montagmorgen (17.3.) fuhr ein 43-jähriger Hiddenhauser mit seinem E-Bike um 7.30 Uhr auf der Goltzstraße in Richtung Bünder Straße. In Höhe der Kreuzung Uhlandstraße befand sich eine Gruppe Jugendlicher am Fahrbahnrand. Plötzlich lief ein weiterer Jugendlicher auf die Straße, um diese zu überqueren und offensichtlich zu der bereits wartenden Gruppe zu laufen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Radfahrer zunächst aus. Da auch der Jugendliche in dem Moment einen Schritt zurücktrat, leitete der 43-Jährige eine Vollbremsung ein. Dabei verlor er die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte auf die Fahrbahn. Die Gruppe Jugendlicher entfernte sich vom Unfallort. Drei Mädchen, die ebenfalls zu Fuß auf den Unfallort zugingen, halfen sodann dem Radfahrer, der bei dem Unfall verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei Herford handelt es sich bei dem Jugendlichen, der auf die Fahrbahn getreten ist, um einen 13-jährigen Herforder. Die weiteren Ermittlungen des Verkehrskommissariats dauern an. Daher werden die Ersthelferinnen sowie weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise werden unter 05221/8880 entgegen genommen.

