Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Bernkastel-Kues (ots)

Am Samstag, den 16.11.2024, gegen 00:05 Uhr, teilt ein aufmerksamer Zeuge der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues mit, dass ein offensichtlich betrunkener Mann im Ortsteil Kues mehrere Fahrzeuge beschädigt. Dieser konnte durch weitere Zeugen verfolgt werden, so dass es der eingesetzten Streife der Polizei Bernkastel-Kues gelang, diesen zu kontrollieren. Er war tatsächlich stark alkoholisiert. Letztendlich konnte die Streife an fast 20, in der Nähe geparkten Fahrzeugen verdrehte Außenspiegel feststellen.

